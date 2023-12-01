Москва 01 декабря 2023, 15:26 Московская компания выпустила более 110 тысяч текстильных изделий за 9 месяцев Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Столичный производитель текстильной продукции для уборки «Диагональ-Текстильторг» с января по сентябрь выпустил более 110 тысяч изделий. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, в городе функционируют более 250 предприятий легкой промышленности. На них работают свыше 10 тысяч человек. Заводы выпускают актуальные товары для отечественного рынка, удовлетворяя растущий спрос со стороны россиян.

Столичное предприятие «Диагональ-Текстильторг» за девять месяцев 2023 года выпустило 111 тысяч изделий. Владислав Овчинский

Предприятие работает на столичном рынке с октября прошлого года. «Диагональ-Текстильторг» выпускает протирочный материал и насадки для швабр. Также компания занимается поставками щеток, диспенсеров, совков, тележек и другого инвентаря для уборки.

Компания работает на российский рынок, плотно сотрудничая с регионами. Текстиль для уборки столичного производителя можно купить в Красноярске, Воронеже, Новосибирске и других городах России.

Москва — город, в котором активно развивается производство. Всего в столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых ежедневно трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в Москве запускают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они занимаются производством одежды, мебели, обуви, лекарств и других товаров.