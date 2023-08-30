Москва 30 августа 2023, 15:01 Московская компания вдвое увеличила выпуск зернового кофе за год Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель вдвое нарастил выпуск зернового кофе за год. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столица формирует комфортные условия для бизнеса и активно поддерживает развитие в том числе пищевой промышленности, отметил глава московского департамента. Городские предприятия успешно наращивают производство, расширяют ассортимент и открывают для себя новые направления, рассказал Овчинский.

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«В частности, компания „Шишкин Лес“, специализирующаяся на изготовлении бутилированной воды, увеличила объем выпуска кофе в два раза за последний год», — привел пример руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Предприятие начало выпускать кофе более пяти лет назад, ориентируясь на запрос потребителя. Сейчас компания производит зерновой кофе и в капсулах. Зеленые зерна привозят из стран Латинской Америки и Африки, остальные этапы производства компания успешно импортозаместила.

«Шишкин Лес» более 25 лет выпускает бутилированную воду. На предприятии работает своя лаборатория контроля качества, также у компании есть собственные мощности по добыче воды и водоподготовке. Природную формулу немного корректируют в процессе, чтобы сохранить натуральные свойства.

«Мы заботимся о потребителях, которые выбирают наши продукты. На протяжении всего процесса производства ведется тщательный контроль качества. Только после успешного прохождения всех этапов кофе поступает в продажу», — рассказал директор компании по производству кофейной продукции Николай Макаров.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, выпускающих одежду, косметику, мебель, лекарства, сложную технику и многое другое. Московским предприятиям доступны более 20 мер поддержки от города, в том числе субсидии и целевые займы.