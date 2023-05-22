Москва 22 мая 2023, 16:02 Московская компания вдвое увеличила производство медоборудования Производители Москвы вдвое увеличили выпуск медоборудования Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичная компания «Медплант» в два раза увеличила выпуск медицинских жгутов турникетного типа. Это обусловлено ее участием в нацпроекте «Производительность труда», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

По информации из источника, предприятие достигло целевого показателя за три месяца вместо шести. Время протекания процесса производства медицинских жгутов сократилось на 53% — с 56 до 26 часов, а объем выпуска изделий увеличился на 100% — с 250 до 500 штук на человека в смену.

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Специалисты смогли достичь такого результата благодаря использованию методики бережливого производства. Сейчас ей обучены уже 13 сотрудников и два внутренних тренера.

В компании внедрили систему эффективной организации рабочих мест. Помимо этого, сократили партию полуфабрикатов, которые передавали на разных этапах производства. Это дало возможность снизить объем брака почти на 90%.

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