Москва 31 июля 2023, 11:33 Московская компания в 2,5 раза нарастила производство оборудования для автоматизированных систем управления освещением Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московское предприятие «Светосервис ТелеМеханика» за первое полугодие 2023-го выпустило свыше 7,3 тысячи единиц оборудования для автоматизированных систем управления уличным освещением и архитектурной подсветкой. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня производственные возможности столичной промышленности позволяют удовлетворять потребности отечественного рынка во многих видах изделий. Предприятия Москвы изготавливают одежду и обувь, косметику, мебель, лекарства, станки, электрооборудование и другую сложную технику», — поделился Овчинский.

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В 2022 году компания «Светосервис ТелеМеханика» выпустила более 11,5 тысячи единиц оборудования, которое необходимо для автоматизации управления наружным освещением, энергосбережения и учета электроэнергии.

К ним относятся автоматизированные пункты питания, контроллеры, шкафы управления. Предприятие входит в состав светотехнической корпорации «БЛ ГРУПП» и разрабатывает также программное обеспечение для систем управления.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Заместитель директора по развитию компании Андрей Киричок рассказал, что автоматизированные продукты питания, которые производит компания, позволяют изменять яркость светильников и собирать данные об их состоянии.

«Также все шире применяется наша новая умная разработка — уникальная система контроля целостности питающих линий. В режиме онлайн она отслеживает состояние кабеля и препятствует хищениям», — сообщил он.

В Москве расположено много крупных производственных площадок, некоторые из которых создают уникальные и инновационные продукты. На промышленных территориях трудоустроены более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются до 50 средних и крупных предприятий, около 100 малых.