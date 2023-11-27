Москва 27 ноября 2023, 17:08 Московская компания увеличила выпуск станков в три раза Производитель из Москвы увеличил выпуск станков в три раза благодаря нацпроекту Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Предприятию «НПК Индустрия», входящему в группу компаний «ВПК», удалось увеличить в три раза производство распиловочных станков для древесины. Это стало возможным благодаря нацпроекту, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

Метод бережливого производства позволил компании за полгода организовать места для хранения комплектующих, внедрить адресное хранение на складе готовой продукции и ввести быструю переналадку оборудования. Благодаря нововведениям простоев в работе стало меньше.

Реклама

Сотрудники предприятия создали также производство небольших партий станков, сократив временные затраты. В итоге на одну партию из трех станков стало уходить не 987, а 168 часов. При этом удалось в три раза увеличить их выпуск.

Методику бережливого производства освоили 14 работников компании, еще одного — подготовили как внутреннего инструктора.

Ранее московская компания «Лино», производящая металлоконструкции марки Stallin, увеличила выпуск профнастила на 12%. Достичь таких показателей удалось благодаря нацпроекту.