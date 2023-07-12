12 июля 2023, 10:14
Московская компания создала робота для контроля за трубопроводами
Московская компания Tubot разработала отечественный внутритрубный роботизированный модуль. Он может определять состояние промышленных труб и очищать их от загрязнений. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Свою разработку создатели представили на промышленной выставке «Иннопром».
«Это многофункциональное устройство, оснащенное передовыми технологиями, которые позволяют ему перемещаться внутри трубопроводов и выполнять различные операции, включая контроль и очистку сложных разветвленных секций», — рассказал Овчинский.
По его словам, робота можно использовать во многих отраслях — химической, нефтегазовой и атомной. Проект уже прошел испытания в Самарской области — там робот помогал очищать трубопроводы от асфальто-парафиновых отложений. Кроме этого, его испытали на месторождении Среднеобской нефтегазоносной области — роботизированный модуль определял техническое состояние труб.
Генеральный директор компании Станислав Розанов рассказал, что подобного в России раньше не было. При этом проблема диагностики и ремонта сложных участков труб существует.
«В ближайшее время российский внутритрубный робот будет готов к пускоприемным испытаниям, а после поступит в продажу для коммерческих предприятий», — добавил Розанов.
Помимо этой разработки, на выставке «Иннопром» столичные компании представили еще 15 инновационных проектов.
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Москва 2023
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