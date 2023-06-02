Москва 02 июня 2023, 16:51 Московская компания разработала пикап высокой проходимости Овчинский: компания из Москвы создала образец российского автомобиля высокой проходимости Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные разработчики выпустили макет машины под рабочим названием «Нива Пикап» с грузоподъемностью кузова в полтонны. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

В минувшем месяце столичный производитель кузовных деталей для автомобилей «Альфа Автоматив Техноложиз» закончил работать над созданием ходового макетного образца российского автомобиля высокой проходимости.

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«Этого удалось достичь, основываясь на глубокой модернизации серийной модели „Нива Трэвел“. Грузоподъемность кузова новинки может достигать 500 килограммов», — уточнил Овчинский.

Мощный пикап будет полезен для ферм и личных подсобных хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса. Предположительно, потребность в выпуске автомобилей «Нива Пикап» составляет до четырех тысяч единиц ежегодно.

Если проект АО «Автоваз» о серийном производстве одобрят, необходимо будет разработать больше 40% кузовных деталей для модифицированной модели, которую создали сотрудники предприятия, рассказал гендиректор компании Зоригто Саханов.

Ранее москвичам рассказали, что российских производителей обяжут устанавливать на машины антиблокировочные системы тормозов.