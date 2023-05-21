Москва 21 мая 2023, 12:48 Московская компания расширит производство компьютерной техники Заммэра Ефимов: столичное производство увеличит выпуск компьютерной техники на 30% Фото: freepik.com

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Столичное предприятие станет производить больше компьютерной техники благодаря включению продукции компании в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Выпускаемые московской компанией „РДВ Технолоджи“ устройства вошли в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, что позволит ей участвовать в крупных государственных закупках и наращивать поставки своей продукции по всей стране», — рассказал заммэра.

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В этом году компания намерена увеличить производство на 30%. В реестр внесли материнскую плату, системные блоки, мониторы, моноблоки и мини-ПК. Это стало возможным после получения предприятием подтверждения производства этих устройств на территории России.

Товары столичного предприятия могут использовать для решения государственных и коммерческих задач. Сегодня в Москве подобную продукцию выпускают более 70 компаний.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, деятельность этих предприятий и поставки их изделий на отечественный рынок напрямую помогают решать вопросы по наращиванию технологического суверенитета.

Ранее власти сообщили, что в Москве пройдет конференция «Метавселенные».