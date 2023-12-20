Москва 20 декабря 2023, 07:27 Московская компания подключила к интернету поезд Деда Мороза РИА «Новости»

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Поезд Деда Мороза теперь может похвастаться не только праздничными украшениями и игровыми вагонами, но и беспроводным доступом в Сеть. Причем обеспечила интернетом передвижную резиденцию зимнего волшебника московская компания — производитель оборудования для транспортной инфраструктуры. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, компания «Инкарнет» уже 16 лет разрабатывает, выпускает и внедряет комплексные решения по обеспечению транспорта беспроводным интернетом. При этом в 2023 году она вдвое увеличила производственные мощности благодаря запуску новых линий.

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«Это позволило выпускать больше изделий, выводить на рынок новые модели, расширять клиентскую базу и реализовывать уникальные проекты. Так, произведенный в этом году тысячный сетевой агрегатор обеспечил связью и выходом в интернет поезд Деда Мороза», — рассказал Владислав Овчинский.

РИА «Новости»

Последние три года Дед Мороз отправляется в путешествие из Великого Устюга в празднично оформленном поезде. В нем есть приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и лавка с сувенирами. Праздничный поезд делает 83 остановки в разных городах России. На Белорусский вокзал Москвы Дед Мороз прибудет 27 декабря.

Кроме этого, компания «Инкарнет» обеспечивает доступом в интернет поезда дальнего следования и скоростные электропоезда «Ласточка». По словам основателя и генерального директора компании Антона Есина, за годы работы сотрудники «Инкарнета» реализовали около тысячи кейсов, преодолевали технические трудности, разрабатывали и внедряли инновационные решения и технологии.

«Мы оснащаем беспроводным интернетом поезда дальнего следования, частные автомобили, морской и речной транспорт. Заказчикам доступно 12 продуктовых линеек», — добавил Антон Есин.