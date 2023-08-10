Москва 10 августа 2023, 13:23 Московская компания передала 20 конвейерных граверов брянскому предприятию Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Предприятие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Лассард» передало 20 конвейерных граверов брянскому производителю профиля ПВХ и подоконной доски. С их помощью специалисты будут маркировать изделия, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Маркировка изделий — один из этапов производства ПВХ-профиля и подоконной доски. Ранее ее делали каплеструйным принтером. После ухода иностранных поставщиков устройств и расходников с отечественного рынка брянское предприятие столкнулось со сложностями в изготовлении продукции, пояснил Овчинский.

«Было принято решение сменить способ нанесения маркировок с печати на гравировку. Так, компания «Лассард» из столичной ОЭЗ оснастила брянское производство двумя десятками лазерных граверов для этих целей», — отметил он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Встроенное в конвейер оборудование московской компании почти не требует расходных материалов. Его интерфейс оснащен индивидуальными параметрами каждой рабочей смены. Благодаря этому можно сократить количество действий оператора установки и нарастить производительность труда участка.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам генерального директора компании Олега Нефедова, инженеры создали лазерный комплекс, с помощью которого процесс выпуска изделий оптимизировался как с экономической, так и с производственной стороны. Он пояснил, что раньше при маркировке изделий специалисты меняли картриджи, а при сбое удаляли чернила растворителем и запускали линию заново.

При эксплуатации лазера необходимо лишь менять линзу и защитное стекло. Нам удалось свести к минимум экономические издержки и простои производства. Олег Нефедов

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предприятие полного цикла разрабатывает и выпускает лазеры, лазерные системы и оборудования на их основе, а также оптомеханические изделия и оптические столы с 2015 года. В апреле компания начала работать на территории особой экономической зоны. На сегодняшний день предприятие производит более 20 разных видов оборудования, производственные мощности позволяют выпускать порядка 400 изделий в год.