Москва 25 июля 2023, 09:21 Московская компания нарастила выпуск ореховых снеков на 25% Московская компания «Амидис Групп» нарастила выпуск ореховой продукции на 25%

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Столичная компания «Амидис Групп», которая выпускает орехи с необычными вкусами, за первую половину 2023 года изготовила продукции на 25% больше, чем за такой же период в прошлом году. Это связано с модернизацией производства и расширением ассортимента, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В этом году предприятие планирует выпустить 200 тысяч единиц продукции — это на 56% больше, чем за весь 2022 год», — добавил он.

В этом году в товарной линейке бренда появилось 23 новых вида орехов, обжаренных в натуральных специях. Теперь в ней представлено 153 вкуса. Как рассказал гендиректор компании Михаил Сморщ, в производстве используются только натуральные специи — это придет орехам исключительный особенный вкус.

«В нашем ассортименте есть снеки с морской солью, паприкой и томатом, кайенским перцем, чесноком и базиликом, лимоном, имбирем, корицей и многими другими вкусами», — отметил он.

Орехи готовят по технологии сухой обжарки без масла. Благодаря этому, в них сохраняются полезные вещества.

Сегодня орехи от «Амидис Групп» поставляют в маркетплейсы, торговые и розничные сети. Особой популярностью такие снеки пользуются у россиян, ориентирующихся на правильное питание.