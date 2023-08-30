Москва 30 августа 2023, 20:12 Московская канатная дорога сделала подарок первоклассникам ко Дню знаний Первоклассники Москвы смогут бесплатно покататься на канатной дороге 1 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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Ученики первых классов московских школ смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге в День знаний. Об этом рассказали на сайте организации.

Акцию проводят на канатной дороге не в первый раз. Маленьких пассажиров, начинающих путешествие к знаниям, начнут принимать 1 сентября с 11:00.

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«Почетный гость в этот день — первоклассник — сможет провезти с собой бесплатно одного из родителей», — пояснили в пресс-службе.

Интерактивная форма москвоведения, отметили в организации, уже стала традицией. Она поможет с интересом и удовольствием узнать о родном городе.

«Ведь ребята смогут совершить воздушную прогулку и увидеть столицу с самого необычного ракурса, пролетая над Москвой-рекой», — заключили в пресс-службе.

Ранее москвичам представили праздничную программу московских парков в честь Дня знаний.