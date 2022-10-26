Московская канатная дорога начнет работать по зимнему расписанию | 360°

Москва 26 октября 2022, 13:06 Московская канатная дорога начнет работать по зимнему расписанию

Читать 360tv в

Московская канатная дорога будет работать в зимнем режиме с 26 октября. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу департамента московского транспорта.

Реклама

В понедельник прокатиться на канатной дороге можно будет с 16:00 до 21:00. В период со вторника по четверг она будет работать с 11:00 до 21:00. По пятницам — с 11:00 до 23:00, в субботу — с 10:00 до 23:00. В воскресенье посетить ее можно будет с 10:00 до 21:00. Стоимость проезда не изменится в зависимости от времени года.