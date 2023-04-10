Москва 10 апреля 2023, 18:35 Московская канатная дорога изменит тарифы Московская канатная дорога повысит цены на проезд с 19 апреля Pxhere

Читать 360tv в

Новые тарифы на проезд по канатной дороге в столице начнут действовать с 19 апреля. Об этом сообщили на сайте спортивно-развлекательного комплекса на Воробьевых горах.

«С 19 апреля 2023 года на первой Московской канатной дороге будут повышены тарифы на проезд. Средний рост тарифов составит 8%», — уточнили там.

Реклама

В понедельник стоимость проезда в одну сторону будет стоить 120 рублей, туда-обратно — 180 рублей. Во вторник воспользоваться канатной дорогой можно будет за 180 и 300 рублей соответственно. При этом со среды по пятницу тарифы на проезд не изменятся, уточнили в пресс-службе.

В выходные и праздники проезд в одну сторону будет стоить 450 рублей, туда-обратно — 700 рублей. При этом все льготные тарифы на проезд не изменятся.