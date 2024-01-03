Москва 03 января 2024, 11:23 Московская фабрика одежды выпустила более 8,6 тысячи зимних курток Овчинский: столичное предприятие произвело более 30 тысяч курток в 2023 году Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Более 250 московских фабрик выпускают одежду, обувь и различные предметы одежды. За 2023 год столичное предприятие «Альпекс Класс» произвело свыше 8,6 тысячи курток к зимнему периоду. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«За этот период компания произвела свыше 30 тысяч изделий верхней одежды и около 19 тысяч трикотажных товаров», — рассказал он.

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Компания работает с 1995 года, она выпускает одежду как для взрослых, так и для детей. В разнообразном ассортименте «Альпекс Класса» есть толстовки, брюки, ветровки, плащи, куртки и многое другое.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Москве запустили свыше четырех тысяч площадок, где работают более 720 тысяч человек. Каждый год в столице появляются 100 малых, а также 40-50 средних и крупных предприятий. Московские производства могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами.

Ранее столичная компания Engy создала более 130 бытовых и коммерческих электрозарядных станций для транспорта. Это оборудование размещают на заправках, возле жилых комплексов и торговых центров.