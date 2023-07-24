Москва 24 июля 2023, 09:25 Москомэкспертиза согласовала проект дома на 216 квартир в Алтуфьевском районе Москомэкспертиза: дом на 216 квартир по программе реновации построят в проезде Черского Сайт мэра и правительства Москвы

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В Алтуфьевском районе, в проезде Черского, для участников программы реновации возведут дом на 216 квартир. Проект дома согласовала Москомэкспертиза, сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

«В квартирах выполнят полную внутреннюю отделку. На кухнях установят мойки и плиты, в санузлах — сантехнику. Отделочные работы выполнят в соответствии с постановлением правительства Москвы», — сказала она.

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В новостройке будет 216 квартир. Из них: 56 однокомнатных, 133 двухкомнатные и 27 трехкомнатных.

На первых этажах разместят колясочные, комнаты для инвентаря и консъержные. Помещения под ними отдадут под магазины, кафе, детские центры и многие другие коммерческие нужды. Ниже них обустроят одноуровневую парковку для автомобилей.

Территорию вокруг дома благоустроят. Специалисты поставят игровые комплексы и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе, фонари уличного освещения, скамейки, а также разобьют газоны, высадят деревья, кустарники и клумбы. Кроме этого, они обустроят безбарьерную среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил, что новостройка в Нагатинском Затоне примет более 250 участников программы реновации.