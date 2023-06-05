Москва 05 июня 2023, 15:01 Москомархитектура согласовала строительство 7 спортобъектов в Москве

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Специалисты комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы оформили семь градостроительных планов для возведения спортивных объектов. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Общая площадь всех спортивных сооружений составит более 40 тысяч квадратных метров. Три из семи комплексов возведут на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

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Отмечается, что помимо физкультурно-оздоровительных комплексов планируется строительство стрелково-охотничьего клуба.