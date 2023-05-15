Москва 15 мая 2023, 13:52 Москомархитектура с января получила 19 тысяч заявок на предоставление госуслуг Княжевская: с начала 2023 года в Москомархитектуру через mos.ru подали 19 тысяч заявок freepik.com

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За пять месяцев 2023 года Москомархитектура получила 19 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг. Об этом сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Юлиану Княжевскую.

Жители столицы с начала года 19 тысяч раз обращались за предоставлением госуслуг в Москомархитектуру. Это на 700 заявок больше, чем в 2022-м. По возросшему числу обращений видно, что строительная отрасль активно развивается, отметила Княжевская.

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«Комитет, в свою очередь, поддерживает достигнутый уровень и стремится сократить сроки на оказание услуги. За последние пять лет количество заявлений в Москомархитектуру на предоставление государственных услуг и сервисов увеличилось более чем в шесть раз», — добавила она.

Больше всего у населения востребована приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений. За ней обратились 8901 раз.

На втором месте по популярности — услуга по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков: на нее поступило четыре тысячи заявлений. Замыкает тройку лидеров документ о приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в информационной системе города.

Сейчас Москомархитектура предоставляет семь видов госуслуг и три сервиса в сфере строительства и благоустройства города.

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