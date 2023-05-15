15 мая 2023, 13:52
Москомархитектура с января получила 19 тысяч заявок на предоставление госуслуг
Княжевская: с начала 2023 года в Москомархитектуру через mos.ru подали 19 тысяч заявок
За пять месяцев 2023 года Москомархитектура получила 19 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг. Об этом сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Юлиану Княжевскую.
Жители столицы с начала года 19 тысяч раз обращались за предоставлением госуслуг в Москомархитектуру. Это на 700 заявок больше, чем в 2022-м. По возросшему числу обращений видно, что строительная отрасль активно развивается, отметила Княжевская.
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«Комитет, в свою очередь, поддерживает достигнутый уровень и стремится сократить сроки на оказание услуги. За последние пять лет количество заявлений в Москомархитектуру на предоставление государственных услуг и сервисов увеличилось более чем в шесть раз», — добавила она.
Больше всего у населения востребована приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений. За ней обратились 8901 раз.
На втором месте по популярности — услуга по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков: на нее поступило четыре тысячи заявлений. Замыкает тройку лидеров документ о приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в информационной системе города.
Сейчас Москомархитектура предоставляет семь видов госуслуг и три сервиса в сфере строительства и благоустройства города.
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