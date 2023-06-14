Москва 14 июня 2023, 16:28 Москомархитектура рассказала о росте запросов на услуги Число электронных запросов в Москомархитектуру выросло более чем в шесть раз за пять лет Фото: freepik.com

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С 2018 года количество запросов на предоставление государственных услуг Москомархитектуры увеличилось в шестикратном размере, сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

По ее словам, высокий рост в основном связан с развитием строительства в столице и упрощением процесса подачи документов, а также с оптимизацией их пакета и слаженными действиями с заявителями. Еще одной из главных причин повышенного спроса послужило внедрение электронного формата предоставления госуслуг через портал mos.ru.

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Княжевская добавила, что с электронными документами легче и быстрее работать. Ежегодно количество онлайн-заявлений увеличивается в среднем на 15%.

С января по апрель Москомархитектура приняла больше 19 тысяч заявлений. Это на 700 запросов больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Глава комитета рассказала, что сейчас чаще всего заказывают такие государственные услуги, как «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» и «Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений».

Ранее Москомархитектура согласовала строительство семи спортобъектов в столице.