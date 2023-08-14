Москва 14 августа 2023, 18:35 «Москино» представит собственное мороженое на акции «Ночь в кино» Собственное мороженое «Кинолента» представит сеть «Москино» для акции «Ночь в кино» Пресс-служба Москино

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Мороженое «Кинолента» появится на акции «Ночь в кино». Специально разработанное эскимо представят в кинотеатре «Москино Космос», сообщила ТАСС генеральный директор сети «Москино» Наталья Мокрицкая.

В пресс-службе «Москино» уточнили, что фирменный десерт — ванильное и шоколадное эскимо в горьком шоколаде — можно будет получить бесплатно за победу в викторинах и розыгрышах во время сеанса в «Москино Космос».

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«Мы вместе с московской фабрикой мороженого разработали специальное мороженое. Оно будет двойное и называться „Кинолента“. И именно 26 августа мы будем угощать родителей и их детей этим новым мороженым. Оно будет появляться и потом в наших кинотеатрах, так что это будет его такая премьера», — заявила Наталья Мокрицкая.

Акция «Ночь в кино» пройдет восьмой раз в столице 26 августа. В разных кинотеатрах сети «Москино» бесплатно покажут на больших экранах как классику мирового кинематографа, так и советское кино, а также студенческие короткометражки, фильмы — лидеры российского проката и популярные сериалы.

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