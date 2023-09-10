Москва 10 сентября 2023, 19:07 Москалькова отметила высокий интерес москвичей к выборам Омбудсмен Татьяна Москалькова отметила высокий интерес москвичей к выборам Фото: Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Она отметила достаточно высокую явку и заинтересованность избирателей в формировании власти, сообщили в Telegram-канале ОШ-2023.

«Применение новейших технологий — это действительно настоящий московский стандарт», — подчеркнула она.

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Омбудсмен также порекомендовала российским регионам присмотреться к экстерриториальному голосованию, которое начали использовать впервые в этом году.

По словам Москальковой, омбудсмены городского и федерального уровня, Совет по правам человека, Общественная палата участвуют во всех видах наблюдений на проходящих выборах.

«Явка достаточно высокая, люди заинтересованы в формировании власти», — добавила она.

Москалькова уточнила, что в Москве в аппарат омбудсмена за неполные три дня поступило 20 звонков по поводу голосования в столице. Все они были консультативного характера.

Единый день голосования стартовал в России в прошлую пятницу и продлится до 10 сентября. Москвичи будут выбирать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Ранее политолог Данилин заявил о легитимности и прозрачности на выборах в Москве. Качество их проведения возросло с появлением новых технологий и системы видеонаблюдения.