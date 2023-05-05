Москва 05 мая 2023, 17:40 Мошенники расклеили фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве Фальшивые QR-коды заметили на электросамокатах для проката в Москве РИА «Новости»

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В Москве появилась новая схема мошенничества с электросамокатами. Об этом РИА Новостям сообщили в кикшеринговых сервисах.

Злоумышленники придумали новый способ обмана: на электросамокаты стали клеить подложные QR-коды. Жителям и гостям столицы напомнили о необходимости сканировать QR-код перед началом поездки исключительно через официальные приложения сервисов.

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«С каждым случаем размещения несанкционированной информации работает служба безопасности сервиса. Приложение не принимает сторонние коды и предотвращает возможность перехода по вредоносной ссылке», — уточнили в пресс-службе сервиса Whoosh.

В компании отметили, что фальшивые наклейки не имеют отношения к их сервису, и назвали это «примером вандализма и, вероятно, мошенничества». В случае обнаружения ложных QR-кодов сотрудники-скауты быстро избавляются от них.