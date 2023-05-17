Москва 17 мая 2023, 10:20 Мосгосстройнадзор одобрил новостройку на Верхоянской улице в Москве по программе реновации Мосгосстройнадзор: на северо-востоке города построят дом на 408 квартир Сайт мэра и правительства Москвы

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В Бабушкинском районе столицы построят дом на 408 квартир по программе реновации. Проект уже одобрили в Мосгосстройнадзоре. Жилое здание возведут по адресу: Верхоянская улица, земельный участок № 14. Об этом сообщили на сайте правительства и мэра Москвы со ссылкой на слова председателя комитета Игоря Войстратенко.

«Северо-Восточный округ входит в тройку лидеров по количеству оформленных разрешений на строительство домов по программе реновации с начала этого года», — отметил он.

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По словам Войстратенко, застройщик возведет восьмисекционное жилое здание п-образной формы и переменной этажности. В нем предусмотрено 408 квартир: 87 однокомнатных, 280 двухкомнатных (в том числе пять для маломобильных жильцов) и 41 —трехкомнатная.

В них остеклят лоджии, выполнят монтаж металлических корзин под наружные блоки кондиционеров, установят сантехнику, электрические плиты и кухонные мойки.

Вентилируемые фасады отделают композитными панелями и утеплят, добавил глава ведомства. Также специалисты установят окна и балконы из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом.

Входы в дом оформят витражным остеклением с алюминиевыми профилями. Еще создадут безбарьерную среду.

На первом этаже оборудуют колясочные, кладовые и помещение консьержа, а также магазины. Территорию около дома благоустроят: высадят деревья и кустарники, установят детские и спортивные площадки. Во дворе и под зданием организуют парковки.

Все работы пройдут под контролем специалистов Центра экспертиз, заключил Игорь Войстратенко.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что в Кузьминках построят жилье по реновации за 2,2 миллиарда рублей.