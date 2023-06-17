Москва 17 июня 2023, 10:20 Мосгортранс запустил 25 автобусов для маршрута КМ от станции «Нагорной» до «Серпуховской» Дептранс Москвы: 25 автобусов выделили маршрута КМ от «Нагорной» до «Серпуховской» Сайт мэра и правительства Москвы

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Пассажиров участка «серой» ветки метрополитена перевозят на автобусах из‑за сбоя, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для пассажиров запустили 25 автобусов для компенсационного маршрута КМ — от станции метро «Нагорная» до «Серпуховской». КМ пройдет по пути от станции метро «Нагорная» до «Серпуховской» с остановками у «Нагорной», «Нагатинской», «Тульской», «Серпуховской».

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Пассажирам московской подземки порекомендовали планировать свой маршрут через МЦК, Кольцевую линию или воспользоваться наземным транспортом.

В пресс-службе сообщили, что утром в субботу на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) интервалы движения поездов временно увеличили для проверки инфраструктуры.

Позже появилась информация, что к этой минуте станции метро «Серпуховская» и «Тульская» удалось открыть для пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановили и ввели в график.

Ранее горожанам сообщили, что в Москве вырастут штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты.