Москва 27 июля 2023, 17:09 Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования на выборах в сентябре Мосгоризбирком утвердил порядок онлайн-голосования на выборах мэра столицы в сентябре Сайт мэра и правительства Москвы

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В сентябре этого года пройдут выборы на пост мэра города Москвы. Порядок онлайн-голосования и установку новых терминалов на участках утвердили в Мосгоризбиркоме, передало АГН «Москва».

По словам ведомства, терминалы электронного голосования на участках станут основным новшеством этих выборов. Они будут двух видов: стационарный и переносной. Через первый жители столицы смогут проголосовать на участке, а через второй — вне его территории.

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Следить за работой электронных терминалов смогут сами жители. Кроме этого, во время выборов будут осуществлять контрольные распечатки голосования. Также традиционно используют блокчейн, что полностью исключит возможность изменения полученных итогов дистанционного электронного голосования.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей столицы заявили, что будут голосовать онлайн.

Ранее москвичам рассказали о мощной технологической защите онлайн-голосования.