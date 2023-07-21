Москва 21 июля 2023, 18:58 Депутат Мосгордумы рассказал о росте доверия москвичей к программе реновации Депутат МГД Козлов: увеличение объемов строительства по реновации востребовано москвичами Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Жители устаревших домов оценят увеличение объемов строительства нового жилья по программе реновации. Об этом АГН «Москва» рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Депутат напомнил, что всего в программе реновации участвуют около миллиона москвичей, каждый из которых живет в устаревшем и неудобном жилье.

Каждый, кто в свое время проголосовал за участие в программе, ждет переезда с большими надеждами. Высокие темпы строительства — это то, что востребовано жителями. Александр Козлов

Козлов заявил, что доверие к программе среди жителей столицы растет, а всего по реновации заселили уже сотню домов. Он уточнил, что 40% всех домов строятся по индивидуальным проектам.

Кроме того, современный подход к строительству помогает максимально адаптировать жилье и прилегающие территории для маломобильных жителей, добавил депутат.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что новый дом по программе реновации в районе Соколиной горы введут в эксплуатацию в 2024 году.