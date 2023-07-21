21 июля 2023, 18:58
Депутат Мосгордумы рассказал о росте доверия москвичей к программе реновации
Депутат МГД Козлов: увеличение объемов строительства по реновации востребовано москвичами
Жители устаревших домов оценят увеличение объемов строительства нового жилья по программе реновации. Об этом АГН «Москва» рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.
Депутат напомнил, что всего в программе реновации участвуют около миллиона москвичей, каждый из которых живет в устаревшем и неудобном жилье.
Каждый, кто в свое время проголосовал за участие в программе, ждет переезда с большими надеждами. Высокие темпы строительства — это то, что востребовано жителями.
Александр Козлов
Козлов заявил, что доверие к программе среди жителей столицы растет, а всего по реновации заселили уже сотню домов. Он уточнил, что 40% всех домов строятся по индивидуальным проектам.
Кроме того, современный подход к строительству помогает максимально адаптировать жилье и прилегающие территории для маломобильных жителей, добавил депутат.
Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что новый дом по программе реновации в районе Соколиной горы введут в эксплуатацию в 2024 году.
Недвижимость
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