Москва 27 декабря 2023, 18:32 Мосгордума уйдет на зимние каникулы с 1 по 14 января Мосгордума установила зимний перерыв в работе с 1 по 14 января Freepik

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Мосгордума уйдет на зимний перерыв 1 января, а возобновит работу — 15. Такие сроки установили на заседании столичного парламента, сообщило агентство «Москва».

«Изменениями я предлагаю установить дату зимнего перерыва в работе думы с 1 января, понедельник, по 14 января, воскресенье, 2024 года», — заявил зампред столичного парламента Степан Орлов.

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Он же представил проект постановления Мосгордумы «О внесении изменения в постановление Мосгордумы от 18 октября 2023 года № 80 „О плане работы Московской городской думы на IV квартал 2023 года“.

До этого постановление рассмотрела комиссия по организации работы парламента. Участники порекомендовали одобрить документ, если не будет необходимости в поправках.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин впервые отчитался перед депутатами Мосгордумы в формате публичной видеотрансляции. Итоги выступления он подвел в своем Telegram-канале.