Москва 17 мая 2023, 14:52 Мосгордума оценила программу благоустройства столичных дворов на высшем уровне Депутат МГД Козлов: в столице качественно осуществляют программу благоустройства дворов Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты Москвы на высшем уровне осуществляют программу благоустройства дворовых территорий. Во время проведения работ они обязательно учитывают мнение горожан. Об этом сообщили на сайте АГН «Москва» со ссылкой на слова депутата Московской городской думы (МГД), координатора проекта «Школа грамотного потребителя» Александра Козлова.

«При разработке проекта прорабатывают все элементы: качественное освещение, дорожно-тротуарное покрытие, современность игровых комплексов или спортивного оборудования», — подчеркнул парламентарий.

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Депутат добавил, что москвичи активно участвуют в планировании и это играет важную роль в создании комфортной и красивой придомовой территории.

На 2023 год запланировано привести в порядок 1,6 тысячи дворов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние десять лет в городе обновили около 24 тысяч таких территорий.