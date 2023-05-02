Москва 02 мая 2023, 16:16 Мощный дата-центр построят на Алтуфьевском шоссе в Москве Заммэра Бочкарев: на Алтуфьевском шоссе в Москве построят дата-центр IXcellerate MOS3 Pxhere

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Мосгосстройнадзор разрешил построить на северо-востоке Москвы мощный центр обработки данных IXcellerate MOS3. Он появится в районе Отрадное, уточнил заммэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Темпы цифровизации бизнеса и городского хозяйства с каждым днем увеличиваются, поэтому на территории столицы крайне востребованы центры хранения и обработки данных. Площадь нового дата-центра в районе Отрадное составит 7,4 тысячи квадратных метров, проектная мощность заявлена в 30 мегаватт», — отметил он.

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Новый центр появится по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 33Ж. Специалисты Мосгосстройнадзора уже выдали застройщику всю нужную документацию для начала работ.

IXcellerate MOS3 будет состоять из технического и административного блоков. Также у четырехэтажного здания будет автономная система энергообеспечения — чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования.

Безопасность дата-центра будут обеспечивать на высоком уровне. Кроме круглосуточной охраны, в здании установят бесконтактную биометрическую систему доступа, а также детекторы движения и систему видеонаблюдения.