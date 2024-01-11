Москва 11 января 2024, 13:32 Морозы усилятся в Москве ближе к выходным

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Усиление морозов ожидает москвичей с субботы, 13 января. Оно вызвано очередным ультраполярным арктическим вторжением в центр России, сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT.

По прогнозам специалиста, днем в пятницу столбики термометров опустятся до -14 градусов, ожидается небольшой снег и гололедица. В субботу морозы окрепнут, температура воздуха ночью в столице упадет до -24 градусов.

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Ильин отметил, что сильные морозы сохранятся и в воскресенье, однако уже в начале следующей недели придет потепление.