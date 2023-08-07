Москва 07 августа 2023, 19:10 Мордовия представит свою культуру и достижения на выставке в Москве Культуру Мордовии представят на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве РИА «Новости»

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В Москве на ВДНХ осенью пройдет Международная выставка-форум «Россия». День Мордовии намечен на 27 ноября, сообщили на сайте главы Республики Мордовия.

Выставка пройдет с 4 ноября до 12 апреля. Все регионы будут демонстрировать свои достижения в разных сферах. Мероприятие подразумевает Дни регионов, деловые недели, ярмарки и другие события.

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В конце июня в Москве глава Мордовии Артем Здунов с руководителем АНО «Дирекция Выставки Достижений XXI века» Натальей Виртуозовой обсудил идею выставочной экспозиции республики. Мордовская выставка расскажет о этнокультурном многообразии региона, а также о достижениях в области науки, промышленности, соцсфере.

«Главное богатство Мордовии — наши люди. Те, кто сейчас создают величие нашего края и наши известные земляки — Федор Ушаков, Патриарх Никон, Степан Эрьзя, Федот Сычков, Михаил Девятаев», — отметил Здунов.

Концепцию выставки Мордовии выстроили вокруг прославленных уроженцев республики. Главной задачей экспозиции стал рассказ о регионе, который должен будет смотивировать посетителей приехать в республику, добавил он.

Ранее жителям столицы сообщили, что музей Победы в Москве откроет 8 августа выставку, посвященную авиаконструктору Микояну. Экспозицию приурочат ко Дню Военно-воздушных сил.