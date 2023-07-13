Москва 13 июля 2023, 13:49 Мораторий на строительство в ООПТ предложили ввести в Москве Кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов предложил ввести мораторий на строительство в ООПТ РИА «Новости»

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В столице необходимо решать проблему превращения зеленых зон в жилые кварталы, трассы и свалки, написал в своем Telegram-канале кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов. Для этого он предложил ввести мораторий на строительство на особо охраняемых природных территориях.

Никто не будет спорить — нанося вред природе, мы вредим здоровью людей, и статистика заболеваемости Москвы это подтверждает. Леонид Зюганов Депутат Московской городской думы

Депутат добавил, что москвичи протестуют против застройки в некоторых природных зонах, к примеру в Алешкинском и Троицком лесах, Лосином Острове и Ботаническом саду РАН. Он призвал защитить экологию и представил конкретную программу для этих целей.

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В частности, Зюганов предложил ввести мораторий на капитальное строительство в ООПТ, скверах и парках, расширить перечень городских и областных лесов, особо охраняемых природных территорий и привести удельное озеленение в соответствие Генеральному плану.

В программу входят также очные публичные слушания по проектам благоустройства зеленых зон и обязательное выполнение принятых на них решений. Помимо этого, проект предусматривает обучение сотрудников ГБУ «Жилищник» бережному обращению с растениями.

Ранее мэр Москвы Собянин рассказал о больших экологических проектах на юго-востоке столицы.