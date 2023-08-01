Москва 01 августа 2023, 10:28 Монтаж витражных окон почти завершили на станции метро «Пыхтино» в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: завершается монтаж панорамных окон на станции метро «Пыхтино» Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В столичном метрополитене продолжают строительство станции «Пыхтино» Солнцевской линии. Специалисты практически завершили монтаж панорамных окон с витражами, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Панорамное остекленение выполнят с южной стороны станции. Оно откроет вид на прилегающие к станции природные территории, в частности на долину реки Ликовы.

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«Всего смонтировано 1372 квадратных метров наружных и 770 „квадратов“ внутренних витражных конструкций», — сказал Бочкарев.

С внешней и внутренней сторон станции витражи отделят друг от друга монолитными колоннами. С платформы пассажиры увидят большое окно в высоту потолка и в две трети длины стены. Кроме этого, стеклопакеты разделят друг от друга тонкими алюминиевыми рамами. Отделку выполнят декоративными рейками.

Ранее Бочкарев рассказал, что на станции смонтируют изображения самолетов.