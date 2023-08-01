01 августа 2023, 10:28
Монтаж витражных окон почти завершили на станции метро «Пыхтино» в Москве
Заммэра Москвы Бочкарев: завершается монтаж панорамных окон на станции метро «Пыхтино»
В столичном метрополитене продолжают строительство станции «Пыхтино» Солнцевской линии. Специалисты практически завершили монтаж панорамных окон с витражами, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Панорамное остекленение выполнят с южной стороны станции. Оно откроет вид на прилегающие к станции природные территории, в частности на долину реки Ликовы.
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«Всего смонтировано 1372 квадратных метров наружных и 770 „квадратов“ внутренних витражных конструкций», — сказал Бочкарев.
С внешней и внутренней сторон станции витражи отделят друг от друга монолитными колоннами. С платформы пассажиры увидят большое окно в высоту потолка и в две трети длины стены. Кроме этого, стеклопакеты разделят друг от друга тонкими алюминиевыми рамами. Отделку выполнят декоративными рейками.
Ранее Бочкарев рассказал, что на станции смонтируют изображения самолетов.
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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