Москва 25 апреля 2023, 10:03 Монтаж верхнего строения пути метромоста через реку Ликову подходит к концу Заммэра Бочкарев: завершается монтаж верхнего строения пути метромоста через реку Ликову Pxhere

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Устройство верхнего строения пути (ВСП) метромоста через реку Ликову подходит к концу.Речь идет об участке продления Солнцевской линии метро между станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Возведение 460-метрового метромоста вышло на финальную стадию. Уже более чем на три четверти выполнена кровля моста, практически завершена установка боковых ламелей. В рамках устройства ВСП уложена и полностью смонтирована рельсошпальная решетка, для завершения работ осталось выполнить засыпку, подбивку щебнем и рихтовку путей», — подчеркнул он.

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Он добавил, что монтаж контактного рельса планируют начать до конца весны. При этом устройство всех инженерных систем — один из важнейших этапов при строительстве метро.

Именно тогда рабочие прокладывают электрические кабельные сети и сети связи, а также монтируют тоннельный водопровод и налаживают системы автоматики и телемеханики движения поездов. Это оборудование необходимо, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу нового участка Солнцевской линии.