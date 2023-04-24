Москва 24 апреля 2023, 10:01 Монтаж наружного освещения на третьем участке Южной рокады завершили на три четверти Заммэра Бочкарев: наружное освещение на третьем участке Южной рокады смонтировали на 75% Фото Д. Гришкина / Сайт мэра и правительства Москвы

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Работы по установке наружного освещения на Донецкой улице завершили на три четверти. Их ведут в рамках строительства третьего участка Южной рокады, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На третьем участке Южной рокады ведется реконструкция Донецкой улицы от Подольской улицы до Курьяновской набережной. Здесь продолжается монтаж наружного освещения, для которого будет установлено 40 опор», — уточнил он.

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Бочкарев добавил, что на Донецкой улице уже уложили верхний слой асфальта, а также почти закончили обустраивать тротуары. Кроме того, на участке полностью переустроили электрические сети. Сейчас там строят дождевую канализацию и очистные сооружения.

Чтобы пассажирам стало комфортнее пользоваться наземным транспортом, на Донецкой улице появится остановка с семью зарядными станциями для электробусов, заключил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.