Москва 12 апреля 2023, 10:22 Монтаж металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» в Москве завершили Бочкарев: металлоконструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» смонтировали РИА «Новости»

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Работы по монтажу металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» завершились. Специалисты установили там почти три тысячи тонн конструкций, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители завершили устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо „Южное“. Это один из главных этапов при возведении несущего каркаса здания. Площадь работ составила около 37 тысяч квадратных метров, смонтировано почти три тысячи тонн конструкций», — отметил он.

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Этот корпус будет частью основного основного пускового корпуса электродепо «Южное». В нем поезда будут проходить плановый осмотр перед тем, как выйти на линию. Также там будут проводить их техническое обслуживание.

В будущем на территории депо построят ремонтные мастерские, камеру мойки подвижного состава, а также здание мотодепо, в котором будут ремонтировать и проводить техосмотр моторовозов. Появятся и другие сооружения производственного назначения, подчеркнул Бочкарев. Планируется, что там будет 33 здания.

Кроме того, монтаж металлоконструкций полностью завершен на компрессорной и насосной станциях, в центральном тепловом пункте и на водомерном узле. Установка продолжается для вспомогательных зданий и сооружений. Также рабочие начали устанавливать каркас тягово-понизительной подстанции — именно она станет главным источником энергии для депо.