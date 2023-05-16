Москва 16 мая 2023, 14:27 Монтаж конструкций четырех домов и детсада в бывшей промзоне «Октябрьское Поле» завершился Ефимов: на участке бывшей промзоны «Октябрьское Поле» завершился монтаж конструкций зданий Фото: freepik.com

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Завершены монтажные работы конструкций жилых и соцобъектов, расположенных на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В столичном районе Щукино застраивают участок в бывшей промзоне «Октябрьское Поле». Так, на улице Берзарина благодаря инвестору появятся семь жилых корпусов, два детских сада и технопарк, площадь которого превысит 150 тысяч «квадратов».

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«Сейчас уже в квартирах приступили к внутренним работам. Также ведется устройство сетей, кровель и фасадов», — отметил Ефимов.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что инвестор возведет новые объекты на участке размером в 5,9 гектара.

«В прошлом году было выдано разрешение на строительство финального объекта проекта — технопарка. Сейчас на объекте ведутся работы нулевого цикла, выполняется свайное ограждение, строители вывозят грунт», — рассказал он.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал о строительстве в Москве восьми детских садов благодаря МаИП.