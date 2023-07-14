Москва 14 июля 2023, 15:16 Монтаж эскалаторов завершили на станции метро «Аэропорт Внуково» Заммэра Москвы Бочкарев: на станции метро «Аэропорт Внуково» начали обкатку эскалаторов Пресс-служба Мосинжпроекта

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На станции метро «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии завершили монтаж эскалаторов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, из вестибюля на платформу будут вести три эскалатора длиной 14,7 метра.

Оборудование подъемных механизмов полностью смонтировано, ведутся пусконаладочные работы и начинается обкатка. Впереди эскалаторы также ждут грузовые испытания. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Вход на станцию соединят с уже существующим подземным переходом, что позволит пассажирам попасть из метро сразу в терминал Международного аэропорта Внуково.

Архитектурный облик станции будет полностью посвящен работе легендарного конструкторского бюро А. Н. Туполева. Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, у эскалаторного входа расположится композиция «Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей». Ее выполнят при помощи цифровой печати на алюминиевых панелях.

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