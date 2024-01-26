Москва 26 января 2024, 21:21 Монолитные работы завершили в детсаду в Хорошево-Мневниках Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Детский сад в районе Хорошево-Мневники строят в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Площадь объекта превысит 6,5 тысячи «квадратов», сообщил министр правительства и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Инвестор, ГК ФСК, закончил монолитные работы по возведению детского сада в районе Хорошево-Мневники. Сейчас строительство вышло на новый этап — завершаются кладочные работы. Площадь дошкольного учреждения превысит 6,5 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 350 воспитанников. На территории объекта предусмотрен бассейн, при котором будет работать лаборатория для анализа воды», — рассказал Овчинский.

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Девелопер начал строительство детсада в середине 2023 года на территории жилого комплекса Sydney City в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда. После ввода в эксплуатацию объект станет муниципальной собственность города. Детсад войдет в состав образовательного учреждения № 1253.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Завершить возведение объекта планируется не ранее 2025 года. Одновременно с детсадом в рамках программы строят школу на 775 мест. Сейчас ведутся монолитные работы на верхних этажах здания.

«Детский сад и школу строят с учетом актуальных и современных требований к образовательным учреждениям. Сами здания гармонично вписаны в окружающую застройку, они находятся в пешей доступности от жилых домов и общественного транспорта», — сообщила управляющий партнер группы компаний по сегменту Москва Ольга Скоморохова.

Цель программы стимулирования создания мест приложения труда — обеспечение комплексной застройки районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, где будут новые рабочие места. Таким образом каждый москвич сможет найти место работы в пешей доступности.

По программе МПТ город заключил с инвесторами свыше 70 соглашений на строительство более чем трех миллионов «квадратов» социально и экономически важных объектов. Это промышленные предприятия, деловые, торговые и образовательные объекты, а также логистические комплексы. В итоге в Москве появится порядка 120 тысяч рабочих мест.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, планирующие реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилые дома в столице. Земельные участки могут находиться в разных районах города. Подать заявку на участие в программе можно через онлайн-сервис инвестиционном портале Москвы.