Москва 10 апреля 2023, 10:53 Монолитные работы на станции метро «Генерала Тюленева» завершаются Заммэра Бочкарев: монолитные работы на станции метро «Генерала Тюленева» готовы на 90% РИА «Новости»

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Монолитные работы на станции «Генерала Тюленева» близки к завершению. Там уже смонтировали основные конструкции подземного вестибюля, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Готовность монолитных работ на строящейся станции „Генерала Тюленева“ Троицкой линии метро превысила 90%, уже смонтированы основные конструкции ее подземного вестибюля, началась архитектурная отделка внутренних помещений и монтаж оборудования», — отметил он.

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У станции будет один подземный вестибюль — планируется, что стены и пол там отделают серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета. При этом на одной из стен разместят декоративное панно с портретом Героя СССР генерала Ивана Тюленева.

Сейчас рабочие засыпают котлован и начинают монтаж инженерных систем, добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Он уточнил, что строители устанавливают трубопроводы и воздуховоды, а также прокладывают электросети.

Почти готово и жесткое рельсовое полотно на прилегающих перегонах. Сейчас идут работы по устройству верхнего строения пути — они готовы более чем на три четверти.