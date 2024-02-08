Москва 08 февраля 2024, 16:35 Монолит паркинга у станции метро «Рассказовка» в Москве возвели наполовину Бочкарев: монолит паркинга у станции метро «Рассказовка» в Москве возвели на 50% Freepik

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Строители выполнили половину монолитных работ возводимого здания наземно-подземной парковки возле станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро в Москве. Об этом сообщил информационный центр столичного правительства.

«Перехватывающий паркинг площадью порядка 30 тысяч квадратных метров с четырьмя наземными и двумя подземными уровнями сможет вместить до 840 автомобилей», — уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Он отметил, что наземная часть здания замет 18,4 тысячи квадратных метров, а подземная — 11,6 тысячи. Основные конструкции сооружения еще в процессе стройки. Специалисты приступили к бетонным работам на уровне второго наземного этажа.

Заммэра добавил, что парковкой смогут пользоваться жители ближайших районов Новой Москвы и Подмосковья. Они будут парковать свои машины, чтобы пересесть на наземный транспорт или метро.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что в паркинг оснастят современным оборудованием, включая системы безопасности, пожаротушения, диспетчеризацию и автоматизированную парковочную систему. В паркинге появятся энергоэффективные приборы для освещения.

В ближайшем будущем у жителей поселения Сосенское в Москве также появится станция метро. Строительство «Бачуринской» станции Троицкой линии вышло на финишную прямую.