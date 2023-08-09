Москва 09 августа 2023, 10:53 Молодые ученые прислали более тысячи заявок на премию правительства Москвы Заммэра Москвы Ракова: завершен прием заявок от ученых на премию столичного правительства Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице завершился прием заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых ученых. В этом году на ее получение подали 1292 заявки. Это на 15% больше, чем в прошлом, сообщила заммэра города по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Самыми популярными стали номинации, связанные с медициной, промышленными технологиями и новыми материалами. Мы надеемся, что наша премия поможет молодым ученым в их работе и поднимет ее на качественно новый уровень», — сказала она.

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Ракова добавила, что на получение премии претендуют исследователи и разработчики в возрасте до 35 лет включительно, а также доктора наук до 40 лет.

В этом году лауреатам по 22 номинациям присвоят 50 премий по два миллиона рублей каждая. Итоги конкурса подведут в январе 2024 года.

Ранее стало известно, что изобретения московских молодых инноваторов используют на атомных электростанциях.