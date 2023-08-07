07 августа 2023, 17:37
Молодые артисты дадут сольные концерты на Московском урбанфоруме в «Зарядье»
На Московском урбанфоруме в «Зарядье» 11–13 августа пройдут концерты молодых артистов
На одной из площадок Московского урбанистического форума (МУФ), в «Зарядье», с 11 по 13 августа пройдут сольные концерты молодых артистов. Гостей мероприятия ждет насыщенная программа, сообщили на сайте организаторов.
Музыкальные мероприятия откроет автор и исполнитель Алексей Тавлеев (Alexey Tavleev). Он известен как участник десятого сезона шоу «Голос». Молодой артист уже успел посотрудничать с певицей Mia Boyka, группой «Иванушки International» и многими другими звездами.
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Его выступление продолжит группа Mantuliny. Завершит вечер певица Allergia со своими хитами в жанре дарк-поп.
В субботу, 12 августа, перед гостями выступит бывшая подопечная Александра Градского певица Matanya. В воскресенье концерт даст исполнительница Aneya.
Ранее жителям столицы сообщили, что танцевальный кибербаттл пройдет в Гостином Дворе на Московском урбанфоруме.
Москва 2023
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