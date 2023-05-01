Москва 01 мая 2023, 02:54 Мокрый снег и похолодание придут в Москву на первой майской неделе Синоптик Тишковец: ночные заморозки и мокрый снег ожидаются в Москве на этой неделе РИА «Новости»

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Минусовая температура и мокрый снег ожидаются на наступившей неделе в Москве. В понедельник, 1 мая, температурный фон будет пониженный из-за поступления кучевых облаков и полярного холода, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИАМО.

Ночью 1 мая будет +1…+6, днем — +8…+13, ветер северный, северо-западный с порывами до девяти метров в секунду. Во вторник, 2 мая, распогодится, но придут ночные заморозки. Ночью в столице ожидается около 0 градусов, по области -3…+2, днем в столице +15…+17 градусов, по региону — +13…+18.

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«В среду небо нахмурится, а показания термометров повысятся до положенной климатической нормы», — рассказал метеоролог.

Ночью будет без осадков, +2…+7, днем облачно с прояснениями, ближе к вечеру ожидаются небольшие дожди, в Москве +17…+19, по области — +15…+20.

В четверг, 4 мая, ожидаются кратковременные дожди, похолодание, ночью +4…+9, днем — +6…+11. Ветер холодный, порывистый, северо-западный до 10 метров в секунду.

В пятницу, 5 мая, день обещает быть погожим, но прохладным. Ночью от 0 до -2, по области -4…+1. В Москве днем +10…+12, по региону — +8…+13.

В субботу, 6 мая, холод усилится, ночью +1…+3 градуса тепла, днем +4…+9. Пойдет дождь местами с вкраплением мокрого снега.

Ранее москвичей предупредили о первой весенней грозе. Обычно это явление происходит в мае.