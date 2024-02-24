Москва 24 февраля 2024, 09:06 Мокрый снег и гололедица накроют Москву в субботу Синоптик Леус: в Москве 24 февраля будет +3 градуса и пройдет мокрый снег Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Погоду в Москве 24 февраля сформирует теплый сектор далекого атлантического циклона. Синоптики спрогнозировали плюсовую температуру и осадки, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах гололедица», — уточнил он.

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В Москве в дневные часы столбики термометров покажут отметки +1…+3 градуса. Ночью похолодает до -1…+1 градуса. В Московской области днем воздух прогреется до -1…+4 градусов. В ночное время суток ожидается до +1 градуса.

Леус отметил, что сегодняшний день может стать первым за последние 20 дней с положительной среднесуточной температурой воздуха.

Ветер подует с юга со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба и окажется выше нормы.

По словам главного специалиста «ИА Метеоновости» Татьяны Поздняковой, последняя неделя февраля будет морозной. При этом обойдется без осадков, и выглянет солнце.