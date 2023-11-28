Москва 28 ноября 2023, 11:40 «Мой спортивный район» откроет зимний сезон в Москве 1 декабря Собянин: в Москве 1 декабря откроют зимний сезон проекта «Мой спортивный район» Сайт мэра и правительства Москвы

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Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» откроют в Москве 1 декабря. У детей и взрослых появится возможность бесплатно заняться спортом около своего дома, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Зимой горожан будут учить кататься на коньках. Для этого во дворах и парках столицы откроется около 60 катков», — уточнил он.

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Глава города отметил, что для москвичей организуют тренировки по фитнесу на 20 спортивных площадках. При благополучной погоде начнутся занятия по лыжным гонкам.

Проводить часовые уроки будут профессиональные тренеры. Расписание появится на сайте проекта.

Кроме того, примерно 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в Москве этой зимой. У каждого катка оборудуют пункты проката, обогрева и оказания первой медицинской помощи. Кроме того, рядом организуют раздевалки и точки питания.