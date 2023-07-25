25 июля 2023, 18:42
Мобильный оператор улучшит связь в московских новостройках
«Билайн» и девелопер «Основа» подписали договор о развитии связи и IT-услуг в Москве
В Москве станции мобильных операторов планируют добавлять в новостройки, чтобы в труднодоступных местах был уверенный сигнал. «Билайн» и девелопер «Основа» договорились о стратегическом сотрудничестве в развитии связи и IТ-услуг. Об этом сообщила «КП» со ссылкой на оператора.
Специалисты компании будут развивать услуги связи и IT-направление в зоне жилой и коммерческой недвижимости застройщика.
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Стороны будут вести совместные проекты и мероприятия, нацеленные на повышение доступности современных технологий для населения и арендаторов. Ключевой задачей для оператора стало предоставление широкого спектра телеком-услуг, в частности, мобильной и фиксированной связи, цифрового ТВ и IT-услуг.
Кроме того, договор между подразумевает не допускать ситуаций, когда новостройки сдают, а новоселы или арендаторы коммерческих помещений остаются без полноценного доступа к коммуникационным сервисам. По этой причине на этапе застройки оператор будет проводить все необходимые работы для качественного подключения к услугам связи.
Ранее горожанам сообщили, что почти 30 малых деревень Подмосковья обеспечат скоростным мобильным интернетом до конца года.
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