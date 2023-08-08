Москва 08 августа 2023, 15:54 Мобильное приложение для определения свежести фруктов разработали в МФТИ Ученые из МФТИ разработали мобильное приложение для определения свежести продуктов Unsplash

Читать 360tv в

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали уникальное приложение для определения свежести фруктов. Об этом заявили в пресс-службе высшего учебного заведения.

«Приложение сможет распознать, дозрела ли спрятанная под плотной кожурой мякоть арбуза и не прокис ли творог, скрытый под заводской упаковкой», — говорится в сообщении.

Реклама

Программа работает с помощью Wi-Fi. Благодаря беспроводной передаче данных с использованием радиоволн можно будет узнать годность продукта, не отходя от прилавка. Специалисты пояснили, что при прохождении через различную среду сила сигнала изменяется и показывает определенный результат.

«При созревании фруктов увеличивается содержание сахара в них. Это изменяет диэлектрические свойства внутренней среды плода. Эти свойства влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт», — рассказал ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов.

Кроме этого, в пресс-службе вуза добавили, что ученые планируют изготовить и стационарные передатчики в каждом продуктовом магазине.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль посоветовала обращать внимание на запах при выборе чая.