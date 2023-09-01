Москва 01 сентября 2023, 11:06 Многоквартирные дома и соцобъекты Москвы подготовили к отопительному сезону Заммэра Москвы Бирюков: более 74 тысяч объектов готовы к отопительному сезону Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 74 тысяч объектов столицы подготовили к отопительному сезону. Среди них жилые дома и здания социальной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к отопительному сезону в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,6 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий», — рассказал он.

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Бирюков отметил, что все запланированные мероприятия провели в соответствии с графиком.

В течение четырех месяцев специалисты проводили гидравлические и температурные испытания на 17,3 тысячи километров тепловых сетей. Они выявили потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировали.

Всего специалисты «МОЭК» проверили 13 ТЭЦ, 38 районных и 46 квартальных тепловых станций, 96 малых котельных.

Ранее сообщили, что два участка теплосетей заменят в поселке Менделеево к концу года.