Москва 22 марта 2024, 07:28 Многофункциональный терминал оперативно-диспетчерской связи разработали в Москве Freepik

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Новый многофункциональный встраиваемый терминал создала московская компания «Лотес ТМ». Аппарат предназначен для организации оператисно-диспетчерской связи, конференц-связи и передачи сообщений. Подробности рассказала заместитель руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

Она отметила, что в Москве, благодаря комфортным условиям для бизнеса, активно развивается сфера производства коммуникационного оборудования.

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«Столичное предприятие разработало линейку встраиваемых многофункциональных терминалов для организации оперативно-диспетчерской связи, передачи сообщений и конференцсвязи. Уже с этого года устройство будут выпускать серийно», — рассказала Степанова.

Новой устройство можно встраивать в уже установленное оборудование, а также подключать к ведомственным и корпоративным информационнымсистемам, системам охраны и пожарной безопасности.

Производитель нового терминала «Лотес ТМ» воспользовался «Банком технологий», где можно подобрать компанию для разработки программного обеспечения, аппаратных решений и созданию вспомогательного оборудования.

В Москве реализуется комплекс мер для усиления инвестиционной привлекательности столицы для российских производителей. В мегаполисе созданы все условия для развития малых, средних и крупных предприятий.